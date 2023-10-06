Минобороны раскрыло детали уничтожения украинской ДРГ на побережье Крыма

Игорь Конашенков рассказал о работе военнослужащих по пресечению деятельности украинских ДРГ.

Морская авиация Черноморского флота России 4 октября уничтожила в акватории Черного моря два плавательных средства и 13 человек личного состава из числа украинских диверсантов. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что иностранные бойцы пытались высадить собственный десант на побережье полуострова Крым.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета.

Фото и видео: Минобороны России