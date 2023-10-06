Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета

Игорь Конашенков подвел итоги работы ВКС РФ и ПВО на СВО за неделю.

Российские истребители за минувшую неделю проведения специальной военной операции уничтожили два украинских штурмовика Су-25, истребители МиГ-29 и Су-27. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевые задачи выполнялись истребительной авиацией Воздушно-коммических сил страны, а также средствами противовоздушной обороны.

Сбиты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой народной республики, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен Су-25. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России