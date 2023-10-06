ВС России за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

Игорь Конашенков представил сводку о ходе СВО за неделю.

Вооруженные силы России за последнюю неделю в зоне проведения специальной военной операции нанесли 14 ударов высокоточными ракетами отечественного производства с большой дальностью и беспилотниками по военным объектам Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал официальный представитель министерства по обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он презентовал общественности сводку о деятельности военных в период с 29 сентября по 6 октября.

Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные сообщили о ракетном ударе по позициям ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России