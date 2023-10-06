Российские военные сообщили о ракетном ударе по позициям ВСУ в ДНР

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции совершили ракетные удары по пунктам временной дислокации вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт уточнил, что высокоточное оружие попало по объектам противника вблизи населенных пунктов Долгая Балка, Новогригоровка, Золотой Колодец и Кучеров Яр

На авдеевском и соледаро-артемовском направлениях успешно отражены атаки батальона 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Красногоровки и Первомайского, а также штурмовых групп 93-й отдельной механизированной бригады противника в районе Андреевки. Вадим Астафьев, глава пресс-служба "Юга"

Отечественная авиация ликвидировала пункты временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Во время контрбатарейной борьбы поражено 105-мм буксируемое орудие М-119 американского производства в районе Предтечино, самоходная артиллерийская установка "Паладин" производства США, буксируемая гаубица М-777 и орудие большой мощности 2С7 "Малка". Техника располагалась противником около Васютинского. Дополнительно уничтожены САУ 2С1, гаубица Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б" и САУ "Акация".Бойцы при помощи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли удары по скоплениям живой силы подразделений 5-й отдельной штурмовой бригады противника в районе Клещеевки. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники "Валькирия" и FlyEye, а средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием обезврежено семь украинских FPV дронов.

Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России