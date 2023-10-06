Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции совершила 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Боевые задачи выполнены операторами тяжелых огнеметных систем и экипажами авиации.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка.
Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"
Эксперт подчеркнул, что боевые экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации провели 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад противника, расположенных в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое. Дополнительно вблизи Макеевки отечественная ТОС нанесла удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады ВСУ. На территории общие потери армии киевского режима составили до одной роты, а также два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, шесть пикапов и два беспилотника.
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Фото и видео: Минобороны России
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