Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА

Генерал ВС РФ проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу с руководством Новосибирского авиационного завода имени Чкалова рассмотрел вопрос создания отечественного комплекса с беспилотниками большой дальности. Генерал армии проверил ход реализации опытно-конструкторской работы, оценил выполнение государственного оборонного заказа. Высокопоставленный гость дал поручение руководству предприятия нарастить выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34.

... Проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию бомбардировщиков. пресс- служба Минобороны РФ

Директор завода Александр Панасенко доложил российскому министру, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но также проводить капитальный ремонт авиатехники, которая уже выработала свой ресурс в ходе боевой эксплуатации. В целях экономии денежных средств предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин. Мероприятия проводятся одновременно.

Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России.

Фото и видео: Минобороны России