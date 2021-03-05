Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России

Глава Минобороны РФ рассказал о том, что раненные возвращаются на службу.

Все инструкторы в российских боевых подразделениях Вооружённых сил имеют боевой опыт. Также есть те, кто вернулся на службу после полученных ранений. С соответствующим заявлением перед командующими и коллегами на совещании в штабе объединенной группировки войск выступил министр по обороне, генерал армии Сергей Шойгу. По словам чиновника, подобная деятельность со стороны воненнослужащих является максимально эффективным применением практического опыта, который имеют профессионалы и специалисты.

Хотел бы отметить наших инструкторов-офицеров, которые ведут доподготовку. Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Шойгу рассказал о резервных полках для группировок ВС России в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России