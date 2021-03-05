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Шойгу рассказал об инструкторах в ВС России

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Глава Минобороны РФ рассказал о том, что раненные возвращаются на службу.

Все инструкторы в российских боевых подразделениях Вооружённых сил имеют боевой опыт. Также есть те, кто вернулся на службу после полученных ранений. С соответствующим заявлением перед командующими и коллегами на совещании в штабе объединенной группировки войск выступил министр по обороне, генерал армии Сергей Шойгу. По словам чиновника, подобная деятельность со стороны воненнослужащих является максимально эффективным применением практического опыта, который имеют профессионалы и специалисты.

Хотел бы отметить наших инструкторов-офицеров, которые ведут доподготовку. Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт.

Сергей Шойгу, глава МО РФ

Шойгу рассказал о резервных полках для группировок ВС России в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военные инструкторы, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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