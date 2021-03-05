Шойгу рассказал о резервных полках для группировок ВС России в зоне СВО

Генерал армии РФ рассказал о возможности сменить или дополнить личный состав ВС РФ в зоне СВО.

Для всех российских группировок Вооруженных сил России, действующих в зоне проведения специальной военной операции, сформированы и постоянно пополняются резервные полки. Соответствующее заявление сделал генерал армии, министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник выступил перед командующими и коллегами на совещании в штабе объединенной группировки войск.

Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск.

Фото и видео: Минобороны России