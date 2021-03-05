Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Генерал заслушал доклады командующих на СВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание коллег на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев, остающихся в резерве. Соответствующее заявление чиновница опубликовали представители пресс-служьы профильного ведомства. Эксперт призвал обеспечить хорошую боевую подготовку солдат. Дополнительно генерал армии заслушал доклады командующих группировок по текущей оперативной обстановке на их направлениях ответственности и планы дальнейших действий ВС РФ в СВО.

В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. На полигонах ЮВО одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Сергей Шойгу надеется на то, что у России с такими людьми нет других вариантов, кроме как победить в специальной военной операции на Украине. Он выразил слова благодарности всем тем, кто сражается за свою страну.

Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО.

Фото и видео: Минобороны России