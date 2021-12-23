Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев на полигонах ЮВО

Глава МО РФ оценил подготовку бойцов ЮВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев подразделений "БАРС", размещенных на полигонах Южного военного округа. Соответствующее заявление сделали сотрудники профильного ведомства страны. Известно, что тренировки бойцов проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции. В частности, происходит отработка эвакуации раненых солдат их техники, окопов, изучается организация связи в наступательном бою.

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами. пресс-служба Минобороны РФ

Уточним, что командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА доложил высокопоставленному гостю о том, что выпускниками центра наработан большой боевой опыт. Он представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Бойцы стреляют из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель", других видов оружия. Начальник управления боевой подготовки добавил, что в ходе выполнения стрельб производится от 250-ти до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". Также на каждого военнослужащего заявлено свыше 500 выстрелов из стрелкового вооружения.

Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Карабахе.

Фото и видео: Минобороны России