Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Карабахе

Миротворческий контингент выполнял все порученные ему задачи в условиях обострения конфликта.

Из Нагорного Карабаха в Армению были эвакуированы свыше 98 тыс. мирных жителей, в том числе примерно 32 тыс. детей. Эвакуация проходила при участии российских миротворцев. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках выступления на тематическом селекторном заседании коллегии ведомства с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу отметил, что миротворческий контингент выполнял все порученные ему задачи в условиях обострения конфликта. Гражданское население после эвакуации размещали на наблюдательных постах и в базовом лагере, чтобы избежать смертей. В итоге сторонкам конфликта удалось договориться о прекращении огня. В процессе также приняли участие российские миротворцы, уточнил руководитель.

Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Также Шойгу отметил работу российских военнослужащих при тушении пожара на складе топлива в Степанакерте.

Ранее Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе.

Видео: Минобороны России