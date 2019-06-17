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Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе

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Глава МО РФ оценил подготовку военнослужащих по регионам.

На базе Российского университета спецназа в городе Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек личного состава армии. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав Вооруженных сил страны. 

Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: гудермес, минобороны, регионы, сво, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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