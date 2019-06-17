Шойгу рассказал о работе университета спецназа в Гудермесе

Глава МО РФ оценил подготовку военнослужащих по регионам.

На базе Российского университета спецназа в городе Гудермесе подготовлены и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек личного состава армии. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав Вооруженных сил страны.

Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО.

Фото и видео: Минобороны России