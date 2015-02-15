Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО

Глава МО рассказал о подготовке военнослужащих для участия в СВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу, говоря о формировании боевых подразделений для специальной военной операции, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состав Вооруженных сил страны. Дополнительно чиновник оценил работу подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова, которое "достойно проявило себя".

Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт пояснил коллегам, чт на базе Российского университета спецназа в Гудермесе прошли подготовку и направлены в зону СВОуже более 14,5 тысяч человек. Сформированная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава. Сергей Шойгу заметил, что в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей работа по набору контрактников и добровольцев в стране "набирает темпы".

Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев.

Фото и видео: Минобороны России