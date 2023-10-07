Шойгу заявил об оснащении первого полка РВСН ракетами "Сармат"

Генерал армии РФ рассказал о выполнении решения

В настоящее время военнослужащими из Министерства по обороне России решается задача по оснащению первого ракетного полка стратегическим ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Соответствующее заявление сделал генерал армии Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки по Красноярскому краю, в котором он посетил предприятие "Красмаш". Чиновник заметил, что происходит выполнение решения, одобренного ранее главой государства Владимиром Путиным.

Оуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Переоснащение на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

В военном ведомстве уточнили, что в позиционном районе одного из соединений РВСН на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на производящем "Сармат" заводе "Красмаш".

Фото и видео: Минобороны