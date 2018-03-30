Видео от Минобороны: ВКС РФ запустили на орбиту космический аппарат "Космос-2525"

На официальном сайте Минобороны появилось видео запуска ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

Сегодня, 30 марта, с Государственного испытательного космодрома в Архангельской области "Плесецк" боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.



Старт "Союз-2.1В" и выведение космического аппарата на орбиту прошли успешно в штатном режиме. Через три минуты после старты ракета - носитель была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Космический аппарат Минобороны РФ был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается связь. Бортовые системы космического аппарата работают нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2525".

Чуть ранее Минобороны опубликовали видео испытаний МБР "Сармат".

Видео: Минобороны