Интрига дня: На сайте Минобороны закончилось голосование по выбору названий для новых видов вооружения

Появились окончательные итоги всенародного голосования за названия новейших видов вооружения России.

Сегодня, 22 марта, в 20 часов на сайте Минобороны закончилось голосование по выбору названий для новых видов вооружения

На официальном сайте Минобороны РФ опубликованы окончательные итоги конкурса для названия новых видов вооружения, о которых впервые рассказал широкой общественности Президент РФ В.В. Путин на ежегодном послании к ФС РФ.

Все желающие могли зайти на сайт Минобороны и проголосовать за то или иное название для лазерного комплекса, для беспилотного подводного аппарата и для крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета с ядерной энергетической установкой.

Голосование проходило в три этапа. На первом люди предлагали свои варианты названий. Затем были отобраны по 50 названий для каждого вида новейшего вооружения. Ну и в заключительном этапе оставалось по три названия, которые набрали больше всего голосов.

Так для лазерного комплекса в финальное голосование вышли названия "Блик", "Василиск", "Пересвет". Для беспилотного подводного аппарата "Аврора", "Посейдон" и "Прибой". А для Крылатой ракеты неограниченной дальностью полета с ядерной энергетической установкой в лидеры вышли такие названия как "Буревестник", "Пальмира" и "Сюрприз".



Итак в финальном этапе победили такие названия: для лазерного комплекса "Пересвет", для подводного аппарата "Посейдон" и для крылатой ракеты "Буревестник".

По заявлениям Минобороны граждане России с энтузиазмом восприняли идею по выбору названий. Более 7 миллионов человек оставили свои предпочтения на сайте. Голосование проходило очень активно и с большим воодушевлением.

Видео: Минобороны