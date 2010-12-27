Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний РС-28 "Сармат". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на личный источник в Минобороне. Данные изданию также подтвердили в предприятии оборонном промышленности.
При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г.
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Новейшую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету проверят в начале 2020. На начальном этапе специалисты подготовят два пуска с массогабарийным макетом боевой части. Вылет пройдет на космодроме "Плесецк", далее - по полигону кура на Камчатке. После отработки заданного направления, будет организовано еще три пуска.
Впервые с 1987 года военные проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае. Там дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.
Напомним, что "Сармат" - одна из последних новинок в индустрии. Ракета необходима для сохранения ядерного паритета страны над США. Ограничений по дальности у техники практически нет. Она может достигать цели через Северный и Южный полюса. ПВО не затруднит движение боеголовок.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия развернула загоризонтные РЛС "Подсолнух".
Фото: Pixabay.com
Видео: MilitaryRussia.Ru
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