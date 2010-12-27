Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

После успешной проверки ракета будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний РС-28 "Сармат". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на личный источник в Минобороне. Данные изданию также подтвердили в предприятии оборонном промышленности.

При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г. добавили спикеры

Новейшую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету проверят в начале 2020. На начальном этапе специалисты подготовят два пуска с массогабарийным макетом боевой части. Вылет пройдет на космодроме "Плесецк", далее - по полигону кура на Камчатке. После отработки заданного направления, будет организовано еще три пуска.

Впервые с 1987 года военные проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае. Там дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, что "Сармат" - одна из последних новинок в индустрии. Ракета необходима для сохранения ядерного паритета страны над США. Ограничений по дальности у техники практически нет. Она может достигать цели через Северный и Южный полюса. ПВО не затруднит движение боеголовок.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия развернула загоризонтные РЛС "Подсолнух".

Фото: Pixabay.com

Видео: MilitaryRussia.Ru