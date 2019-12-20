В Северной Европе заметили повышенный уровень радиации.

Россия испытала ядерную крылатую ракету "Буревестник". В издании Popular Mechanics заявили о том, что в июне 2020 года датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зафиксировали превышения уровня радиоактивных веществ в приграничных с РФ зоной. Журналисты считают, что такая ситуация могла сложиться из-за тестирования оружия с ядерным двигателем. Именно с испытаниями "Буревестника" СМИ связывает скачок радиации в Северной Европе.

В Popular Mechanics отметили, что ученые нашли на участке с повышенной радиацией изотоп йода-131. Он имеет искусственное происхождение, его период полураспада равен восьми суткам. Этот изотоп является одним из продуктов ядерной реакции. Специалисты Норвегии, Швеции и Финляндии полагают, что источником радиации находится в западной части России. Однако точных данных об этом нет.

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