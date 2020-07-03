Сухопутная гаубица "Коалиция-СВ" вооружит корабли

В "Буревестнике" рассказали о возможностях артиллерийского модуля.

Сухопутная гаубица "Коалиция-СВ" вооружит российские корабли. Об этом журналистам ТАСС рассказал начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник". Эксперт компании-разработчика боевого модуля "Коалиция-СВ" объяснил, что 152-мм артиллерийский унифицированный модуль способен применяться на различных шасси для потребностей как Сухопутный войск, так и береговой охраны и ВМФ.

Этим можно объяснить название "Коалиция", данное перспективному комплексу Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны России Павел Ковалев, начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник"

Павел Ковалев отметил, что еще на этапе научно-исследовательской работы в 2000 годах разработчики поняли необходимость создания комплексов межвидового применения. Ученым удалось добиться того, что полнофункциональный артиллерийский модуль является унифицированной основой для линейки боевых машин.

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Видео: Youtube/Минобороны России