Машина имеет колесную базу.

В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ". Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу концерна "Уралвагонзавод" от Ростеха. Специалисты рассказали, что тесты малой серии перспективной самоходной гаубицы ведутся на базе "ЦНИИ Буревестник". Данная версия создана на основе автомобиля КамАЗ-6550. Аппарат оснащен колесной базой и возимым боезапасом до 70 выстрелов.

Колесная машина имеет ряд преимуществ: …. могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, … ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями Василий Набатов, глава отдела ЦНИИ "Буревестник"

Эксперт добавил, что для машин на гусеничном шасси 5 тысяч километров - пробег до капитального ремонта. Для гаубицы на колесной основе пять тысяч км - это только обкатка.

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