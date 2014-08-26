Председатель Совета Федерации оценила развитие ВПК России за текущий год.

Россйскому военно-промышленному комплексу надо сказать слова благодарности за то, что было сделано в 2025 году. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Интервью с корреспондентами данного СМИ опубликовано в Telegram-канале верхней палаты парламента страны. Законодатель уточнила, что ученые и конструкторы успешно разработали и внедрили новые виды вооружения. В частности, сенатор казала на такие комплексы как "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", которые не имеют аналогов на геополитической арене.

За этот уходящий год также хотелось бы сказать огромные слова благодарности нашему ВПК, который под руководством верховного главнокомандующего сделал все, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым вооружением, всем тем, что нужно для победы. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации