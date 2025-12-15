Сергей Степашин рассказал о разнице между Ленинградом 90-х и Петербургом

Степашин подтвердил, что статус "ленинградец" остаётся для него ключевым личным определением, несмотря на длительное проживание и работу в Москве.

Сергей Степашин, нынешний президент Российского книжного союза и председатель Императорского православного палестинского общества, а ранее – председатель российского правительства, поделился воспоминаниями о своём родном городе Ленинграде в проекте "Продолжаем разговор" издания "Петербургский дневник".

Степашин подтвердил, что статус "ленинградец" остаётся для него ключевым личным определением, несмотря на длительное проживание и работу в Москве. Он пояснил, что воспринимает пребывание в столице как временную командировку, поскольку корни его семьи неразрывно связаны с Ленинградом. Мать и бабушка Сергея Степашина пережили блокаду, а детство его прошло именно в этом городе, где он получил образование.

Степашин вспомнил, как часто задают вопрос о его рождении в Китае, объяснив, что его отец служил военным моряком, и семья переехала в Ленинград, когда мальчику исполнилось пять лет. Он полушутя добавил, что по китайской традиции он вполне может считать себя ленинградцем, так как датой рождения считается день зачатия.

Переходя к переименованию Ленинграда в Петербург в 1991 году, Степашин уточнил, что мать, пережившая блокаду, сама проголосовала за новое название, считая себя связанной семейными корнями с историческим прошлым Петербурга.

Говоря о переменах, произошедших в городе после возвращения исторического названия, Степашин признался, что возвращение вызвало смешанные чувства, а друг Олег Басилашвили пошутил, назвав Петербург "немножко Засранском". Степашин описал мрачные времена 1990-х годов, отметив ухудшение криминогенной обстановки и тяжелые экономические условия.

Оценивая вклад мэра Анатолия Собчака, Степашин выразил мнение, что несмотря на ограниченные успехи в хозяйственном развитии, Собчак сыграл важную роль в формировании культурного образа города. Примером успеха он назвал приезд английской королевы Елизаветы II, событие, надолго запомнившееся многим горожанам.

Наиболее заметные изменения в современном облике Петербурга, по мнению Степашина, произошли благодаря усилиям президента Владимира Путина, который обратил особое внимание на экономику города и способствовал притоку инвестиций. Говоря о юбилейных праздниках, посвящённых 300-летию Петербурга, Степашин подчеркнул огромные вложения государства в реставрацию и благоустройство города.

В завершение беседы Степашин остановился на сохранении архитектурного наследия Петербурга, отметив важность сохранения исторических памятников и восхищаясь красотой обновленного центра города. Он высоко оценил деятельность городских властей, включая Валентину Матвиенко, Георгия Полтавченко и нынешнего главу города Александра Беглова, подчеркнув заслуги последнего в реализации программы расселения коммуналок.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Москвы и Петербурга, Степашин охарактеризовал Москву как современный и динамичный мегаполис, сохранивший величие имперской столицы, в то время как Петербург сохраняет дух и атмосферу прошлых эпох, делая акцент на гостеприимстве и особом уважительном отношении горожан друг к другу.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)