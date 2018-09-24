Эксперт рассказал о характеристиках и назначении новых РЛС.

Россия развернула загоризонтные РЛС "Подсолнух" на трех направлениях. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора НПК НИИДР Кирилла Маракова. Четыре радиолокационные станции нового поколения "Контейнер" будут обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

1-ая на западе, 2 на востоке. Планируется создание станций для северо-западного и южного направлений рассказал спикер

РЛС имеют "мертвую зону" в 900 километров, поэтому они расположены в глубине страны. Их функцией станет следить за обстановкой в воздушном пространстве сопредельных стран. Аппараты умеют находить все типы аэродинамических целей: боевую и стратегическую авиацию, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные устройства и другие воздушные средства.

Станции используют отражение радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы. Распознавание проходит на расстоянии до 3 тысяч километров. РЛС одновременно обнаруживает 5 тысяч летательных объектов. Государственные испытания завершены в прошлом году, уже с декабря первая установка работает в Мордовии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/arshambo