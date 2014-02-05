Минобороны России сообщило об уничтожении Су-35 украинской РЛС на купянском направлении

Российский истребитель Су-35 Воздушно-космических сил страны обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операйии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты пояснили, что пилоты в круглосуточном режиме несут боевое дежурство в зоне ответственности, совершая вылеты с территории аэродрома базирования экипажей.
В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожение цели.
пресс-служба Минобороны РФ
Напомним, что Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) представляет из себя многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++".
Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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