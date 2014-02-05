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Минобороны России сообщило об уничтожении Су-35 украинской РЛС на купянском направлении

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Задача успешно была выполнена на СВО.

Российский истребитель Су-35 Воздушно-космических сил страны обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию  Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операйии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты пояснили, что пилоты в круглосуточном режиме несут боевое дежурство в зоне ответственности, совершая вылеты с территории аэродрома базирования экипажей.

В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожение цели.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) представляет из себя многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". 

Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, рлс, сво, су035
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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