Задача успешно была выполнена на СВО.

Российский истребитель Су-35 Воздушно-космических сил страны обнаружил и уничтожил радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операйии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты пояснили, что пилоты в круглосуточном режиме несут боевое дежурство в зоне ответственности, совершая вылеты с территории аэродрома базирования экипажей.

В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожение цели. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) представляет из себя многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++".

Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России