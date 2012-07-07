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Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Потери противника составили до взвода живой силы, один военнослужащий взят в плен.

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

Атаки механизированной и мотопехотной бригад противника были отражены при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман. Потери ВСУ составили до взвода живой силы, один военнослужащий взят в плен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, контратаки, купянское направление, минобороны россии, штурмовая группа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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