Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до взвода живой силы, один военнослужащий взят в плен.

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

Атаки механизированной и мотопехотной бригад противника были отражены при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман. Потери ВСУ составили до взвода живой силы, один военнослужащий взят в плен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России