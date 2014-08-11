Минобороны: российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, в результате боевых действий были уничтожены пикап и миномет 120 калибра.

Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп бригад украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Российские войска поразили живую силу противника при поддержке авиации и огня артиллерии в районах Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Кроме того, в результате боевых действий были уничтожены пикап и миномет 120 калибра в районе Марьинки. Общие потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два автомобиля, два орудия "Д-20", два орудия "Д-30" и САУ "Акация".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России