  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:45
90
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Донецком направлении

0 0

Кроме того, в результате боевых действий были уничтожены пикап и миномет 120 калибра.

Вооруженные силы России отразили атаки штурмовых групп бригад украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Российские войска поразили живую силу противника при поддержке авиации и огня артиллерии в районах Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Кроме того, в результате боевых действий были уничтожены пикап и миномет 120 калибра в районе Марьинки. Общие потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два автомобиля, два орудия "Д-20", два орудия "Д-30" и САУ "Акация".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, донецкое направление, минобороны россии, штурмовая группа
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии