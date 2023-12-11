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Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

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Расчеты применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Российским войскам помогает артиллерия. Также в военном ведомстве отметили, что расчеты применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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