Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

Расчеты применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Российским войскам помогает артиллерия. Также в военном ведомстве отметили, что расчеты применяют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России