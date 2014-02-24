Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах летчики уничтожают укрепления и живую силу украинских войск. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. По словам летчика с позывным "Фермер", удары по позициям ВСУ наносят неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все