Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Летчики уничтожают укрепления и живую силу украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики уничтожают укрепления и живую силу украинских войск. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. По словам летчика с позывным "Фермер", удары по позициям ВСУ наносят неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России