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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Летчики уничтожают укрепления и живую силу украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики уничтожают укрепления и живую силу украинских войск. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. По словам летчика с позывным "Фермер", удары по позициям ВСУ наносят неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вооруженные силы россии, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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