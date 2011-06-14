Минобороны: российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до роты военнослужащих.

Вооруженные силы России поразили скопления живой силы и техники украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

Скопления живой силы и техники двух бригад противника были поражены при поддержке армейской авиации в районах Куриловки и Петропавловки. Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и урочища Кринички. Общие потери противника составили до роты военнослужащих, три автомобиля. САУ "Гвоздика", три минометных расчета и пункт боепитания.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали ротацию подразделений мотопехотной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России