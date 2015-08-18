Минобороны: российские войска сорвали ротацию подразделений мотопехотной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили до 80 боевиков убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Вооруженные силы России сорвали ротацию подразделений мотопехотной бригады украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Ротация и атака подразделений противника были пресечены при поддержке артиллерии и армейской авиации в районе Новодонецкого. Также российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ в районе Урожайного и Макеевки. Потери противника составили до 80 боевиков убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России