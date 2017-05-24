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Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

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Расчеты 152-мм пушек поразили скрытые позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм пушек поразили скрытые позиции украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В результате нанесенных ударов были поражены САУ "Гвоздика", три минометных расчета и пункт боепитания противника. В военном ведомстве отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сообщили об отражении пяти украинских контратак на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-б, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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