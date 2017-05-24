Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б"

Расчеты 152-мм пушек поразили скрытые позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм пушек поразили скрытые позиции украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В результате нанесенных ударов были поражены САУ "Гвоздика", три минометных расчета и пункт боепитания противника. В военном ведомстве отметили, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сообщили об отражении пяти украинских контратак на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России