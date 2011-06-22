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Российские военные сообщили об отражении пяти украинских контратак на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие из "Западной" группировки сил за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 9 декабря глава пресс-службы Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что противник лишился до сотни человек личного состава. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала два минометных расчета ВСУ, размещенные в районе Степовой Новоселовки.

Мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной бригад в районе Новоселовского и Синьковки.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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