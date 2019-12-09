В почтовом обращении появились марки с фото героев СВО

Государство выпустило в обращение 6 0 тысяч единиц тематических марок с военнослужащими.

В музее Победы на Поклонной горе в российской столице состоялась церемония гашения почтовых марок из серии "Герои РФ". Эти марки посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы ранее были удостоены звания героев страны посмертно. Общий тираж марок составил 60 тысяч экземпляров. Кроме фотографии военнослужащих также указываются сведения об их подвигах. На торжественном мероприятии присутствовал заместитель министра по обороне Виктор Горемыкин, заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, а также жены героев.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости