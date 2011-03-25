Военнослужащие выполнили задачу на СВО.

Операторы беспилотников из российского дальневосточного соединения ВДВ в районе Артемовска на территории Донецкой народной республики в зоне проведения специальной военной операции сбили украинский дрон, известный под названием "Баба Яга". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны. Специалисты объяснили, что операция проведения при помощи воздушного тарана. Уточняется, что на следующий день таким же способом был уничтожен разведывательный беспилотник ВСУ.

Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА. Он сбросил на наши позиции четыре мины. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном. офицер ВДВ с позывным "Объектив"

Напомним, что тяжелый гексакоптер "Баба Яга" представляет из себя боевую модернизацию сельскохозяйственного дрона. Аппарат может нести на себе заряды весом до 40-50 килограммов. Gодобные БПЛА оснащены несколькими радиоканалами, которые защищены от систем радиоэлектронной борьбы. Они могут совершать автономные полеты по заранее распланированному маршруту.

Минобороны РФ сообщило о поражении трех украинских бригад на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / Kremlin_Russian