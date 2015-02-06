СК РФ начал проверку после падения ребёнка в открытый люк в Петербурге

Четырёхлетний мальчик получил травмы, провалившись в канализационный колодец на Октябрьской набережной.

Следственный комитет Российской Федерации под руководством Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту падения четырёхлетнего ребёнка в открытый канализационный люк в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл 10 июля на территории парковки автомобильного центра, расположенного на Октябрьской набережной.

По предварительной информации, мальчик получил многочисленные травмы после контакта со сточными водами и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Следователи рассматривают возможное совершение преступлений, предусмотренных статьями 125 ("Оставление в опасности") и 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, включая вопросы ответственности за содержание инженерных коммуникаций и соблюдение требований безопасности на территории парковки.

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Фото: пресс-служба СК РФ