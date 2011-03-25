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Минобороны РФ сообщило о поражении трех украинских бригад на краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины и одной бригаде местной национальной гвардии (штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины) на краснолиманском направлении. Задачи выполнены мотострелковым подразделением при помощи артиллерии. Противник лишился до 290 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что артиллеристы дополнительно ликвидировали  три опорных пункта ВСУ, более 30 артиллерийских позиций ВСУ.

Нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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