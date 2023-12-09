Группировка "Юг" уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, размещенной в районе населенного пункта Марьинка. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что задачи реализованы при поддержке артиллерии и авиации.

Уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномет 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что подразделения группировки дополнительно отразили атаки штурмовых групп бригад Вооруженных сил Украины и ударили по силам противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки. Отечественные средства противовоздушной обороны сбили беспилотники ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное и Тополевка.

Минобороны: российские войска сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Минобороны России