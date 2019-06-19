Минобороны: российские войска сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены гаубицы М-777 и FH-10, а также три минометных расчета.

Вооруженные силы России сорвали попытки ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротации подразделений и подвоза боеприпасов на позиции бригады территориальной обороны противника были сорваны в ходе активной обороны при поддержке артиллерии в районах Старомайорского и севернее Никольского. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены гаубицы М-777 и FH-10, а также три минометных расчета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России