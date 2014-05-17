Neue Zurcher Zeitung сообщил о том, что ВСУ может начать отступление.

У властей из киевского режима осталось два варианта действий для того, чтобы избежать полного поражения в вооруженном противостоянии с Россией. такое мнение высказали иностранные журналисты из швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung. По версии от европейского издания, украинское военное командование может либо попытаться сократить потери в живой силе и боевой технике в условиях успешного продвижения российских войск, либо оперативно отступить по всей фронтовой линии. Такие шаги необходимы для того, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры с Москвой зайдут в тупик.

У них нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве. текст статьи

По данным СМИ, плитический лидер Владимир Зеленский сейчас находится в ловушке. С одной стороны, онявляется единственным человеком, который может отдать военный приказ об отступлении армии. С другой, глава государства стоит перед сложной дилеммой о том, сделать ли выбор между военной необходимостью или политической надеждой на то, что международные союзники выполнят свои громкие обещания.

Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине.

Фото: pxhere.com