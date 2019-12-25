Ветераны СВО могут обратиться в Фонд "Защитники Отечества" через МФЦ Петербурга

Такое нововведение призвано ускорить получение необходимой помощи ветеранами боевых действий и членами их семей, позволяя им своевременно воспользоваться всеми предусмотренными возможностями поддержки.

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей в Санкт-Петербурге имеют возможность получать поддержку Фонда "Защитники Отечества" через систему многофункциональных центров (МФЦ), что значительно упрощает процедуру обращения. Ранее подать заявление можно было только лично в региональном отделении Фонда.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, Петербург стал пионером в обеспечении удобства оказания адресной помощи участникам СВО и семьям военнослужащих через сеть МФЦ. Такое нововведение призвано ускорить получение необходимой помощи ветеранами боевых действий и членами их семей, позволяя им своевременно воспользоваться всеми предусмотренными возможностями поддержки.

Граждане теперь могут подавать заявления на оказание комплексной поддержки прямо в МФЦ, откуда сотрудники передают запросы в региональный филиал Фонда, ответственный за взаимодействие с заявителями и координацию дальнейших шагов.

Данная услуга стала частью единого пакета льгот и социальных гарантий, предоставляемых участниками СВО и их родным в одном месте — в центрах МФЦ. Для облегчения процесса подачи заявлений терминалы МФЦ оборудованы специальными клавишами, позволяющими быстро выбрать категорию "Услуги для участников СВО и членов их семей". Прием заявок производится в первоочередном порядке.

Альтернативным способом обращения является использование электронного сервиса "Возвращение гражданина с СВО" на официальном городском портале госуслуг, где собрана подборка из 56 различных услуг федерального и регионального уровней.

Ранее мы сообщили о том, что программа "Время героев" дает Петербургу ценные кадры для управления городом.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"