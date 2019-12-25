Программа "Время героев" дает Петербургу ценные кадры для управления городом

Итоги конкурсных испытаний позволили выбрать 64 кандидата, которые осенью приступят к образовательному процессу в Корпоративном университете Петербурга.

Второе заседание Общественного совета программы "Время героев Санкт-Петербурга" прошло под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. Участники обсудили итоги второго конкурсного отбора кандидатов на обучение по инициативе, стартовавшей весной 2025 года. Пресс-служба администрации Петербурга проинформировала, что на сегодняшний день поступило более 600 заявлений, из которых свыше 280 — на второй тур конкурса. Итоги конкурсных испытаний позволили выбрать 64 кандидата, которые осенью приступят к образовательному процессу в Корпоративном университете Петербурга.

Александр Беглов обратил особое внимание на важность подготовки высококвалифицированных специалистов для государственной службы, поскольку работа в этой сфере сопряжена с высоким уровнем стресса и ответственностью. Программа направлена на подготовку сотрудников, обладающих необходимыми профессиональными качествами для успешной работы на благо города и страны.

Во время заседания губернатор также представил уникальный цифровой сервис "Возвращение с СВО", созданный специально для помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей. Город активно развивает социальные сервисы, делая оформление мер поддержки максимально удобным и доступным. Через единый онлайн-сервис достаточно единожды заполнить заявку на сайте госуслуг или обратиться в МФЦ, после чего система автоматически формирует комплект необходимых документов и отправляет запросы в соответствующие ведомства.

Совет был учреждён для координации мероприятий, связанных с реализацией программы "Время героев Санкт-Петербурга", включая последующее трудоустройство участников специальной военной операции. Состав Совета доступен на официальном ресурсе программы.

Напомним, прием заявок на первую волну стартовал 2 апреля 2025 года. Тогдашнее заседание инициировало отбор граждан России, имеющих опыт участия в специальной военной операции, проживающих в Санкт-Петербурге и обладающих дипломом высшего учебного заведения и опытом управления коллективом.

В ближайшее время начинается набор претендентов на третье учебное отделение программы "Время героев Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что семьям ветеранов боевых действий в Петербурге вручили ключи от новых квартир.

Фото: Правительство Петербурга