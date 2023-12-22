Разведчики группировки "Запад" выявили координаты для артудара по позиции ВСУ

Военнослужащие оценили работу РЛС "Соболятник".

Операторы российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчеты радиолокационной станции "Соболятник" от разведывательного подразделения "Западной" группировки войск выявили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на купянском направлении, после чего передали координаты целей артиллерии для уничтожения. Представители пресс-службы министерства по обороне показали в социальных сетях работу военнослужащих. Разведчик-наблюдатель с позывным "Депутат" рассказал журналистам о том, что координаты целей РЛС передает с точностью до метра. Он добавил, что при этом не наблюдаются никакие погрешности в работе. Эксперт заметил, что больше года находится на купянском направлении СВО с "Соболятником". В списке трофейных побед РЛС находятся, в том числе, и боевые машины пехоты американского производства M2 Bradley.

Напомним, что "Соболятник" представляет из себя многофункциональное средство обнаружения. Данная РЛС может определять малогабаритные объекты, размещенные на расстоянии нескольких десятков километров. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, устройство используется для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей противника. В том числе задачей для РЛС является корректировка огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

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Фото и видео: Минобороны России