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Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка

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Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск уничтожили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции сбили выпущенными у Вооруженными силами Украины десять реактивных снарядов Vampire на донецком направлении. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами "РИА Новостей" от 10 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire.

Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Офицер пояснил, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике противника, находившиеся в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны. Противник лишился до 240 человек личного состава убитыми и ранеными, четырех пикапов, 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

МО РФ сообщило о поражении артиллеристами ВДВ мест размещения ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: vampire, вадим астафьев, всу, донецкое направление, минобороны, пво, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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