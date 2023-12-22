МО РФ сообщило о поражении артиллеристами ВДВ мест размещения ВСУ на правом берегу Днепра

Военные из "Днепра" выполнили задачу на СВО.

Российские артиллеристы-десантники из состава российской группировки "Днепр" поразили места расположения личного состава Вооруженных сил Украины, находившиеся на правом берегу Днепра. В пресс-служюе министерства по обороне отметили, что военнослужащие использовали в зоне специальной военной операции 152-миллиметровые гаубицы "Гиацинт-Б".ВС РФ смогли нанести противнику значительные потери. Известно, что огонь корректировался с помощью беспилотника. Этот же дрон фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

Нанесли удар по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков... пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России