  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:29
174
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ сообщило о поражении артиллеристами ВДВ мест размещения ВСУ на правом берегу Днепра

0 0

Военные из "Днепра" выполнили задачу на СВО.

Российские артиллеристы-десантники из состава российской группировки "Днепр" поразили места расположения личного состава Вооруженных сил Украины, находившиеся на правом берегу Днепра. В пресс-служюе министерства по обороне отметили, что военнослужащие использовали в зоне специальной военной операции 152-миллиметровые гаубицы "Гиацинт-Б".ВС РФ смогли нанести противнику значительные потери. Известно, что огонь корректировался с помощью беспилотника. Этот же дрон фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

Нанесли удар по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков...

пресс-служба Минобороны России

Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, вдв, всу, днепр, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии