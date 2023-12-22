Леонид Шаров рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения из "Центральной" группировки российских сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции обнаружили и подавили более 20 средств поражения Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Торское и Червоная Диброва на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге от 10 января сделал старший офицер пресс-центра "Центра" Леонид Шаров. Военнослужащий заметил, что общие потери противника составили до 190 человек личного состава, 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" и три единицы автомобильной техники.

Артиллерия поразила семь командно-наблюдательных и четыре опорных пункта украинских войск. Во взаимодействии с беспилотной авиацией и войсковой разведкой обнаружено и подавлено более 20 огневых средств ВСУ. Леонид Шаров, офицер "Центра"

МО РФ сообщило о поражении штурмовиками Су-25 живой силы ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России