МО РФ сообщило о поражении штурмовиками Су-25 живой силы ВСУ на донецком направлении

Удары совершены НАР С-8.

Боевые экипажи российских штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил страны поразили за последние сутки проведения специальной военной операции опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что воздушный удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Летчики совершили атаку на объекты противника с кабрированием на предельно малых высотах.

Поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. пресс-служба Минобороны России

Согласно докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все цели ВСУ были успешно поражены. Полет самолетов отечественной авиации прошел в штатном режиме. После использования пилотами средств поражения, экипажи выполнили в небе противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. После этого Су-25 вернулись на аэродром вылета.

Минобороны: российские войска отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России