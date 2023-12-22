Потери противника составили до 130 военнослужащих, две ББМ, три автомобиля и САУ "Гвоздика".

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Атаки бригады территориальной обороны противника были отражены при поддержке артиллерии в районе Приютного. В результате украинские войска понесли потери и отказались от дальнейших действий. Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Старомайорского. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две ББМ, три автомобиля и САУ "Гвоздика".

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