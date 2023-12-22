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Минобороны: российские войска отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Потери противника составили до 130 военнослужащих, две ББМ, три автомобиля и САУ "Гвоздика".

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Атаки бригады территориальной обороны противника были отражены при поддержке артиллерии в районе Приютного. В результате украинские войска понесли потери и отказались от дальнейших действий. Кроме того, российские военнослужащие поразили  пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Старомайорского. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две ББМ, три автомобиля и САУ "Гвоздика".

Ранее Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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