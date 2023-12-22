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Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России

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Глава Минобороны отметил, что эта задача обеспечивает стратегический баланс в мире.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал одну из ключевых задач Вооруженных сил. Об этом он заявил на тематическом селекторном совещании.

По его словам, в нынешнем году президент РФ Владимир Путин поставил перед военным ведомством ряд первоочередных и системных задач. К таковым относится поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады. Шойгу отметил, что эта задача обеспечивает стратегический баланс в мире.

Ранее Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек.

Видео: Минобороны России

Теги: задачи, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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