Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России

Глава Минобороны отметил, что эта задача обеспечивает стратегический баланс в мире.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал одну из ключевых задач Вооруженных сил. Об этом он заявил на тематическом селекторном совещании.

По его словам, в нынешнем году президент РФ Владимир Путин поставил перед военным ведомством ряд первоочередных и системных задач. К таковым относится поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады. Шойгу отметил, что эта задача обеспечивает стратегический баланс в мире.

Ранее Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек.

Видео: Минобороны России