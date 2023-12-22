Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

По его словам, группировки российских войск методично снижают боевой потенциал противника.

Потери Вооруженных силы Украины за год составили более чем 215 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

По его словам, группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу добавил, что украинские войска также потеряли 28 тысяч единиц вооружения. Он также подчеркнул, что киевский режим "продолжает гнать своих солдат на убой".

Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что российские военные выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ.

Видео: Минобороны России