Вышел трейлер финального сезона сериала "Контейнер"

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер третьего и финального сезона сериала "Контейнер". Создателем проекта выступил Максим Свешников.
В синопсисе драмы о суррогатном материнстве отмечается, что героям предстоит вернуться к тому, с чего началась их история. Они столкнутся с последствиями бизнеса, построенного на чувствах.
В сериале снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина и другие. Премьера финального сезона состоится 14 сентября. Серии будут выходить раз в неделю.
Ранее Netflix опубликовал второй трейлер финального сезона "Главаря".
Видео: YouTube / START
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