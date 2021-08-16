Вышел трейлер финального сезона сериала "Контейнер"

Премьера состоится 14 сентября.

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер третьего и финального сезона сериала "Контейнер". Создателем проекта выступил Максим Свешников.

В синопсисе драмы о суррогатном материнстве отмечается, что героям предстоит вернуться к тому, с чего началась их история. Они столкнутся с последствиями бизнеса, построенного на чувствах.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина и другие. Премьера финального сезона состоится 14 сентября. Серии будут выходить раз в неделю.

Ранее Netflix опубликовал второй трейлер финального сезона "Главаря".

Видео: YouTube / START